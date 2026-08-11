Сьогоднішня ціна Aurra by Virtuals

Поточна ціна Aurra by Virtuals (AURA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AURA до USD становить $ 0 за AURA.

Aurra by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 208, з циркуляційною пропозицією у 1,00B AURA. Протягом останніх 24 годин AURA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00992177, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AURA змінився на -0,03% за останню годину та на +11,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Aurra by Virtuals (AURA)

Ринкова капіталізація $ 73,21K$ 73,21K $ 73,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,21K$ 73,21K $ 73,21K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Aurra by Virtuals — $ 73,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AURA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,21K.