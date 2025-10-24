Інформація щодо ціни AURO USDA (USDA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,988681 $ 0,988681 $ 0,988681 Мін. за 24 год $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,988681$ 0,988681 $ 0,988681 Макс. за 24 год $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 Рекордний максимум $ 1,024$ 1,024 $ 1,024 Найнижча ціна $ 0,953424$ 0,953424 $ 0,953424 Зміна ціни (за 1 год) -0,07% Зміна ціни (1 дн.) +0,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,13%

Актуальна ціна AURO USDA (USDA) становить $0,998685. За останні 24 години USDA торгувався між мінімумом у $ 0,988681 і максимумом у $ 1,011, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDA становить $ 1,024, тоді як його історичний мінімум — $ 0,953424.

Що стосується короткострокових результатів, то USDA змінився на -0,07% за останню годину, +0,60% за 24 години та на +1,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AURO USDA (USDA)

Ринкова капіталізація $ 230,55K$ 230,55K $ 230,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,10M$ 10,10M $ 10,10M Циркуляційне постачання 230,68K 230,68K 230,68K Загальна пропозиція 10 105 731,4237891 10 105 731,4237891 10 105 731,4237891

Поточна ринкова капіталізація AURO USDA — $ 230,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDA — 230,68K, зі загальною пропозицією 10105731.4237891. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,10M.