Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AURO Finance (AURO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація AURO Finance (AURO)
Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.
Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.
Токеноміка AURO Finance (AURO): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки AURO Finance (AURO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів AURO, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AURO, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку AURO, досліджуйте ціну токена AURO в реальному часі!
Прогноз ціни AURO
Хочете знати, куди рухається AURO? Наша сторінка прогнозу ціни AURO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
