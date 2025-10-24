Інформація щодо ціни AURO Finance (AURO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00170235 Макс. за 24 год $ 0,00178804 Рекордний максимум $ 0,00737474 Найнижча ціна $ 0,00162986 Зміна ціни (за 1 год) +1,75% Зміна ціни (1 дн.) +1,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,19%

Актуальна ціна AURO Finance (AURO) становить $0,00175199. За останні 24 години AURO торгувався між мінімумом у $ 0,00170235 і максимумом у $ 0,00178804, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AURO становить $ 0,00737474, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00162986.

Що стосується короткострокових результатів, то AURO змінився на +1,75% за останню годину, +1,91% за 24 години та на -1,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AURO Finance (AURO)

Ринкова капіталізація $ 181,30K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 955,54K Циркуляційне постачання 103,52M Загальна пропозиція 545 624 435,4201394

Поточна ринкова капіталізація AURO Finance — $ 181,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AURO — 103,52M, зі загальною пропозицією 545624435.4201394. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 955,54K.