Актуальна ціна AURO Finance сьогодні становить 0,00175199 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AURO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AURO на MEXC вже зараз.

Докладніше про AURO

Інформація про ціну AURO

Офіційний вебсайт AURO

Токеноміка AURO

Прогноз ціни AURO

Ціна AURO Finance (AURO)

Актуальна ціна 1 AURO до USD:

$0,00175199
$0,00175199
+1,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни AURO Finance (AURO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:17:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AURO Finance (AURO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+1,75%

+1,91%

-1,19%

-1,19%

Актуальна ціна AURO Finance (AURO) становить $0,00175199. За останні 24 години AURO торгувався між мінімумом у $ 0,00170235 і максимумом у $ 0,00178804, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AURO становить $ 0,00737474, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00162986.

Що стосується короткострокових результатів, то AURO змінився на +1,75% за останню годину, +1,91% за 24 години та на -1,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AURO Finance (AURO)

--
----

Поточна ринкова капіталізація AURO Finance — $ 181,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AURO — 103,52M, зі загальною пропозицією 545624435.4201394. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 955,54K.

Історія ціни AURO Finance (AURO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AURO Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AURO Finance до USD становила $ -0,0007354736.
За останні 60 днів зміна ціни AURO Finance до USD становила $ -0,0007597390.
За останні 90 днів зміна ціни AURO Finance до USD становила $ -0,003905522466854652.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,91%
30 днів$ -0,0007354736-41,97%
60 днів$ -0,0007597390-43,36%
90 днів$ -0,003905522466854652-69,03%

Що таке AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

Ресурс AURO Finance (AURO)

Прогноз ціни AURO Finance (USD)

Скільки коштуватиме AURO Finance (AURO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AURO Finance (AURO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AURO Finance.

AURO до місцевих валют

Токеноміка AURO Finance (AURO)

Розуміння токеноміки AURO Finance (AURO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AURO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AURO Finance (AURO)

Скільки сьогодні коштує AURO Finance (AURO)?
Актуальна ціна AURO у USD становить 0,00175199 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AURO до USD?
Поточна ціна AURO до USD — $ 0,00175199. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AURO Finance?
Ринкова капіталізація AURO — $ 181,30K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AURO?
Циркуляційна пропозиція AURO — 103,52M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AURO?
AURO досяг історичної максимальної ціни у 0,00737474 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AURO?
Історична мінімальна ціна AURO становила 0,00162986 USD.
Який обсяг торгівлі AURO?
Актуальний обсяг торгівлі AURO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AURO цього року?
AURO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AURO для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для AURO Finance (AURO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.