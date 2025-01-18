Ціна Aurk AI (AURK)
Поточна ціна Aurk AI (AURK) сьогодні становить 0.03254553 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AURK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aurk AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.84K USD
- зміна ціни Aurk AI протягом дня — -13.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aurk AI до USD становила $ -0.00516967982203893.
За останні 30 днів зміна ціни Aurk AI до USD становила $ +0.4480332936.
За останні 60 днів зміна ціни Aurk AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aurk AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00516967982203893
|-13.70%
|30 днів
|$ +0.4480332936
|+1,376.64%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aurk AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.78%
-13.70%
-49.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AURK is revolutionizing AI development with a platform that empowers creators, entrepreneurs, and developers to design and launch AI agents effortlessly. No coding. No barriers. Just innovation. Build, deploy, and monetize AI agents without writing a single line of codeWelcome to AURK the decentralized AI platform designed for everyone. Overview: A brief introduction to AURK, its mission, and its vision for decentralized AI agent development. Value Proposition: Highlight the main selling points of AURK, including no-code agent creation, decentralized AI, and its role in empowering creators, developers, and entrepreneurs.
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