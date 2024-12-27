Ціна Aurivis (AURI)
Поточна ціна Aurivis (AURI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.24K USD. Ціна AURI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aurivis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.44K USD
- зміна ціни Aurivis протягом дня — -23.33%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aurivis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aurivis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aurivis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aurivis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.33%
|30 днів
|$ 0
|+222.31%
|60 днів
|$ 0
|+302.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aurivis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11.42%
-23.33%
-67.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aurivis facilitates the buying and renting of servers, Web3 infrastructure, and GPU computing power. Additionally, the platform incorporates a robust revenue-sharing mechanism for token holders, fostering a collaborative and community-driven ecosystem. Aurivis is shaping the future of decentralized services, offering flexible and scalable solutions for hosting, computing, AI, and beyond. Whether you’re looking to rent GPUs, set up a website, or explore crypto-based stock trading, Aurivis offers a powerful and secure platform that adapts to your needs.
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