Сьогоднішня ціна Aurivis (AURI)

Поточна ціна Aurivis (AURI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.24K USD. Ціна AURI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aurivis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.44K USD

- зміна ціни Aurivis протягом дня — -23.33%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін AURI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AURI.