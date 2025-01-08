Ціна Aureus Nummus Gold (ANG)
Поточна ціна Aureus Nummus Gold (ANG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aureus Nummus Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.76 USD
- зміна ціни Aureus Nummus Gold протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aureus Nummus Gold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aureus Nummus Gold до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aureus Nummus Gold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aureus Nummus Gold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+20.78%
|60 днів
|$ 0
|+20.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aureus Nummus Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Aureus Nummus Gold, the FIRST EVER token to be based on QUANTUM PHYSICS, functions as a simple PAYMENT AND SAVINGS tool. It supports small transactions for individuals and small businesses as well as large financial transactions for states, governments or big corporations. The Aureus Nummus Gold also represents a new revolutionary quantum mechanics based Internet-of-Things technology, which was awarded the 2023 NOBEL PRIZE IN PHYSICS. This technology that will enable users to assign to any imaginable item a precise value and to obtain its exact location, by using the Aureus Nummus Gold. It will REVOLUTIONIZE AMONG OTHER THE ACCOUNTING AND ASSET MANAGEMENT SECTORS. The AUREUS NUMMUS GOLD is now available on 18 MAJOR CHAINS, including, COINBASE, BINANCE, SOLANA any many others. Token Address on Ethereum: 0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa Token Address on all other chain networks, including Binance, Solana and Coinbase: 0x52578CB422f8b7e666d0E54d2295267A3390EB57
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