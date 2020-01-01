Токеноміка AuraFarming (AURAFARM) Дізнайтеся ключову інформацію про AuraFarming (AURAFARM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AuraFarming (AURAFARM) Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points. Офіційний вебсайт: https://aurafarming.io/ Купити AURAFARM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AuraFarming (AURAFARM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AuraFarming (AURAFARM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 772,67K $ 772,67K $ 772,67K Загальна пропозиція: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M Циркуляційна пропозиція: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 772,67K $ 772,67K $ 772,67K Історичний максимум: $ 0,0048771 $ 0,0048771 $ 0,0048771 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00077289 $ 0,00077289 $ 0,00077289 Дізнайтеся більше про ціну AuraFarming (AURAFARM)

Токеноміка AuraFarming (AURAFARM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AuraFarming (AURAFARM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AURAFARM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AURAFARM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AURAFARM, досліджуйте ціну токена AURAFARM в реальному часі!

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