Сьогоднішня ціна Aura Finance

Поточна ціна Aura Finance (AURA) сьогодні становить $ 0.01381079, зі зміною 5.54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AURA до USD становить $ 0.01381079 за AURA.

Aura Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,011,364, з циркуляційною пропозицією у 49.65M AURA. Протягом останніх 24 годин AURA торгувався між $ 0.01295886 (мінімум) та $ 0.01491063 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4.05, тоді як історичний мінімум — $ 0.0073379.

У короткостроковій динаміці AURA змінився на -0.06% за останню годину та на -20.07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 334.84.

Ринкова інформація щодо Aura Finance (AURA)

Ринкова капіталізація $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Обсяг (за 24 год) $ 334.84$ 334.84 $ 334.84 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Циркуляційне постачання 49.65M 49.65M 49.65M Загальна пропозиція 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383

Поточна ринкова капіталізація Aura Finance — $ 1.01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 334.84. Циркуляційна пропозиція AURA — 49.65M, зі загальною пропозицією 86413430.8627383. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.19M.