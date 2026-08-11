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Поточна ціна Aura Final Boss сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація KIMCHI становить 823 828 USD. Відстежуйте оновлення цін KIMCHI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Aura Final Boss сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація KIMCHI становить 823 828 USD. Відстежуйте оновлення цін KIMCHI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KIMCHI

Інформація про ціну KIMCHI

Що таке KIMCHI

Токеноміка KIMCHI

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Ціна Aura Final Boss (KIMCHI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KIMCHI до USD:

$0,00082472
$0,00082472$0,00082472
-0,09%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Aura Final Boss (KIMCHI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:48:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Aura Final Boss

Поточна ціна Aura Final Boss (KIMCHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIMCHI до USD становить $ 0 за KIMCHI.

Aura Final Boss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 823 828, з циркуляційною пропозицією у 990,25M KIMCHI. Протягом останніх 24 годин KIMCHI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00365152, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KIMCHI змінився на +0,50% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 127,60K.

Ринкова інформація щодо Aura Final Boss (KIMCHI)

$ 823,83K
$ 823,83K$ 823,83K

$ 127,60K
$ 127,60K$ 127,60K

$ 823,83K
$ 823,83K$ 823,83K

990,25M
990,25M 990,25M

990 247 926,0902
990 247 926,0902 990 247 926,0902

Поточна ринкова капіталізація Aura Final Boss — $ 823,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 127,60K. Циркуляційна пропозиція KIMCHI — 990,25M, зі загальною пропозицією 990247926.0902. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 823,83K.

Історія ціни Aura Final Boss у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00365152
$ 0,00365152$ 0,00365152

$ 0
$ 0$ 0

+0,50%

-13,19%

--

--

Історія ціни Aura Final Boss (KIMCHI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aura Final Boss до USD становила $ -0,000126404633060229.
За останні 30 днів зміна ціни Aura Final Boss до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aura Final Boss до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aura Final Boss до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000126404633060229-13,19%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Aura Final Boss

Прогноз ціни Aura Final Boss (KIMCHI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KIMCHI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Aura Final Boss (KIMCHI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Aura Final Boss потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Aura Final Boss у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KIMCHI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Aura Final Boss.

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Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Aura Final Boss

Яка зараз ціна торгівлі Aura Final Boss?

Aura Final Boss (KIMCHI) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні -13.19% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни Aura Final Boss сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі KIMCHI?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає Aura Final Boss у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #3062 місце за ринковою капіталізацією ₴36310567.42779146048000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо KIMCHI?

З обігом 990247926.0902 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою Aura Final Boss?

Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як Aura Final Boss поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, KIMCHI продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про Aura Final Boss

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:48:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Aura Final Boss (KIMCHI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TradingRazor

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RAZOR

$0,00940
$0,00940$0,00940

+56,92%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0167
$0,0167$0,0167

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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