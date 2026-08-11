Сьогоднішня ціна Aura Final Boss

Поточна ціна Aura Final Boss (KIMCHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIMCHI до USD становить $ 0 за KIMCHI.

Aura Final Boss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 823 828, з циркуляційною пропозицією у 990,25M KIMCHI. Протягом останніх 24 годин KIMCHI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00365152, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KIMCHI змінився на +0,50% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 127,60K.

Ринкова інформація щодо Aura Final Boss (KIMCHI)

Ринкова капіталізація $ 823,83K$ 823,83K $ 823,83K Обсяг (за 24 год) $ 127,60K$ 127,60K $ 127,60K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 823,83K$ 823,83K $ 823,83K Циркуляційне постачання 990,25M 990,25M 990,25M Загальна пропозиція 990 247 926,0902 990 247 926,0902 990 247 926,0902

Поточна ринкова капіталізація Aura Final Boss — $ 823,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 127,60K. Циркуляційна пропозиція KIMCHI — 990,25M, зі загальною пропозицією 990247926.0902. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 823,83K.