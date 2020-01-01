Токеноміка Aura BAL (AURABAL) Дізнайтеся ключову інформацію про Aura BAL (AURABAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aura BAL (AURABAL) auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges. Офіційний вебсайт: https://aura.finance/ Купити AURABAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aura BAL (AURABAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aura BAL (AURABAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,25M $ 14,25M $ 14,25M Загальна пропозиція: $ 3,67M $ 3,67M $ 3,67M Циркуляційна пропозиція: $ 3,67M $ 3,67M $ 3,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,25M $ 14,25M $ 14,25M Історичний максимум: $ 21,61 $ 21,61 $ 21,61 Історичний мінімум: $ 2,24 $ 2,24 $ 2,24 Поточна ціна: $ 3,88 $ 3,88 $ 3,88 Дізнайтеся більше про ціну Aura BAL (AURABAL)

Токеноміка Aura BAL (AURABAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aura BAL (AURABAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AURABAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AURABAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AURABAL, досліджуйте ціну токена AURABAL в реальному часі!

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