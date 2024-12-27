Сьогоднішня ціна Aura BAL (AURABAL)

Поточна ціна Aura BAL (AURABAL) сьогодні становить 7.58 USD з ринковою капіталізацією $ 27.71M USD. Ціна AURABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aura BAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.31K USD

- зміна ціни Aura BAL протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 3.66M USD

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