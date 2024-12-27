Ціна Aura BAL (AURABAL)
Поточна ціна Aura BAL (AURABAL) сьогодні становить 7.58 USD з ринковою капіталізацією $ 27.71M USD. Ціна AURABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aura BAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.31K USD
- зміна ціни Aura BAL протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 3.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aura BAL до USD становила $ -0.012428313996984.
За останні 30 днів зміна ціни Aura BAL до USD становила $ -0.3910468940.
За останні 60 днів зміна ціни Aura BAL до USD становила $ +1.8770535920.
За останні 90 днів зміна ціни Aura BAL до USD становила $ +1.009084504741429.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.012428313996984
|-0.16%
|30 днів
|$ -0.3910468940
|-5.15%
|60 днів
|$ +1.8770535920
|+24.76%
|90 днів
|$ +1.009084504741429
|+15.36%
Останній аналіз цін Aura BAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.16%
-1.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.
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