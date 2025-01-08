Сьогоднішня ціна Augury Finance (OMEN)

Поточна ціна Augury Finance (OMEN) сьогодні становить 0.00103359 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Augury Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.03 USD

- зміна ціни Augury Finance протягом дня — -2.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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