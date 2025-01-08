Ціна Augury Finance (OMEN)
Поточна ціна Augury Finance (OMEN) сьогодні становить 0.00103359 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Augury Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.03 USD
- зміна ціни Augury Finance протягом дня — -2.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Augury Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Augury Finance до USD становила $ -0.0000573478.
За останні 60 днів зміна ціни Augury Finance до USD становила $ +0.0000104855.
За останні 90 днів зміна ціни Augury Finance до USD становила $ +0.0000578271786222551.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.10%
|30 днів
|$ -0.0000573478
|-5.54%
|60 днів
|$ +0.0000104855
|+1.01%
|90 днів
|$ +0.0000578271786222551
|+5.93%
Останній аналіз цін Augury Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-2.10%
+0.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Augury Finance is a DeFi platform that offers a Triple Yield Advantage (Weekly Dividends, Airmail and Staking). Additionally, new projects can get started through the Augury Finance Cauldron.
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