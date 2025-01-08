Ціна Auditchain (AUDT)
Поточна ціна Auditchain (AUDT) сьогодні становить 0.04673929 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Auditchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 535.20 USD
- зміна ціни Auditchain протягом дня — +11.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Auditchain до USD становила $ +0.00483542.
За останні 30 днів зміна ціни Auditchain до USD становила $ +0.0017550463.
За останні 60 днів зміна ціни Auditchain до USD становила $ +0.0499827677.
За останні 90 днів зміна ціни Auditchain до USD становила $ +0.038549580538689212.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00483542
|+11.54%
|30 днів
|$ +0.0017550463
|+3.75%
|60 днів
|$ +0.0499827677
|+106.94%
|90 днів
|$ +0.038549580538689212
|+470.71%
Останній аналіз цін Auditchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+11.54%
-6.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Auditchain is the world’s first decentralized accounting, audit, financial reporting, and analysis virtual machine that automates and provides proof of assurance on the world’s business and financial information. Creators write and own accounting and disclosure control NFTs that pay royalties in AUDT when they are used on the Auditchain Protocol.
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