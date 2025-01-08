Сьогоднішня ціна Auditchain (AUDT)

Поточна ціна Auditchain (AUDT) сьогодні становить 0.04673929 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Auditchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 535.20 USD

- зміна ціни Auditchain протягом дня — +11.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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