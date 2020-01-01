Токеноміка AuditAI (AUDAI) Дізнайтеся ключову інформацію про AuditAI (AUDAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AuditAI (AUDAI) AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.audit-ai.io/ Whitepaper: https://www.audit-ai.io/whitepaper Купити AUDAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AuditAI (AUDAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AuditAI (AUDAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 169,89K $ 169,89K $ 169,89K Загальна пропозиція: $ 72,00M $ 72,00M $ 72,00M Циркуляційна пропозиція: $ 72,00M $ 72,00M $ 72,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 169,89K $ 169,89K $ 169,89K Історичний максимум: $ 0,01188446 $ 0,01188446 $ 0,01188446 Історичний мінімум: $ 0,00155446 $ 0,00155446 $ 0,00155446 Поточна ціна: $ 0,00235956 $ 0,00235956 $ 0,00235956 Дізнайтеся більше про ціну AuditAI (AUDAI)

Токеноміка AuditAI (AUDAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AuditAI (AUDAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AUDAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AUDAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AUDAI, досліджуйте ціну токена AUDAI в реальному часі!

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