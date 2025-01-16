Сьогоднішня ціна AuditAI (AUDAI)

Поточна ціна AuditAI (AUDAI) сьогодні становить 0.00270328 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AuditAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 731.31 USD

- зміна ціни AuditAI протягом дня — +3.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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