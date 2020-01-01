Токеноміка Audit (AUDIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Audit (AUDIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Audit (AUDIT) AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs. Офіційний вебсайт: https://www.auditone.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/myxikr4dx2wduwnh Купити AUDIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Audit (AUDIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Audit (AUDIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Історичний максимум: $ 0,082311 $ 0,082311 $ 0,082311 Історичний мінімум: $ 0,01227347 $ 0,01227347 $ 0,01227347 Поточна ціна: $ 0,0129207 $ 0,0129207 $ 0,0129207 Дізнайтеся більше про ціну Audit (AUDIT)

Токеноміка Audit (AUDIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Audit (AUDIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AUDIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AUDIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AUDIT, досліджуйте ціну токена AUDIT в реальному часі!

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