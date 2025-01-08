Сьогоднішня ціна Audit (AUDIT)

Поточна ціна Audit (AUDIT) сьогодні становить 0.062595 USD з ринковою капіталізацією $ 6.29M USD. Ціна AUDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Audit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.20 USD

- зміна ціни Audit протягом дня — -10.39%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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