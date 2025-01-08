Сьогоднішня ціна Auctus (AUC)

Поточна ціна Auctus (AUC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.93K USD. Ціна AUC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Auctus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.94 USD

- зміна ціни Auctus протягом дня — +0.33%

- циркуляційна пропозиція – 35.54M USD

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