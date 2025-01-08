Ціна Auctus (AUC)
Поточна ціна Auctus (AUC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.93K USD. Ціна AUC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Auctus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.94 USD
- зміна ціни Auctus протягом дня — +0.33%
- циркуляційна пропозиція – 35.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Auctus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Auctus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Auctus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Auctus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.33%
|30 днів
|$ 0
|-26.01%
|60 днів
|$ 0
|+10.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Auctus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+0.33%
-0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Auctus is a decentralized options protocol. Users can mint call and put options for different markets at different strike prices, and trade options in a trustless and decentralized manner without having to rely on any third party. Each option series is integrated through an ACOToken contract, which is ERC20-compliant, making options transferable, fungible, and ready for further DeFi integrations. To ensure top-notch security, Auctus protocol smart contracts were audited by Open Zeppelin and have undergone rigorous internal testing. Auctus currently offers an options DEX, options AMM, OTC options, and automated options vault strategies.
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