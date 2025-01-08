Ціна Auction Light (ACL)
Поточна ціна Auction Light (ACL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Auction Light:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.43K USD
- зміна ціни Auction Light протягом дня — +25.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Auction Light до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Auction Light до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Auction Light до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Auction Light до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+25.01%
|30 днів
|$ 0
|-16.76%
|60 днів
|$ 0
|-0.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Auction Light: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+25.01%
+0.25%
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