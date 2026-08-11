Яка зараз ціна Aubrai by Bio?

Aubrai by Bio (AUBRAI) торгують за ₴48.9237193259376000, що відображає зміну ціни на рівні -0.33% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Aubrai by Bio у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native, AUBRAI часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують AUBRAI сьогодні?

За останні 24 години AUBRAI зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Aubrai by Bio?

Сьогодні в обігу знаходиться 1430404.6129856643 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг AUBRAI?

Наразі Aubrai by Bio займає ринковий рейтинг №2428 з ринковою капіталізацією ₴69678968.15633579248000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Aubrai by Bio за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.33% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Aubrai by Bio порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Agents,x402 Ecosystem,Base Native AUBRAI демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.