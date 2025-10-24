Актуальна ціна AU79 сьогодні становить 0,02056859 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AU79 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AU79 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AU79 сьогодні становить 0,02056859 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AU79 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AU79 на MEXC вже зараз.

Ціна AU79 (AU79)

Актуальна ціна 1 AU79 до USD:

$0,02047381
+12,70%1D
Графік ціни AU79 (AU79) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:17:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AU79 (AU79) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01689799
Мін. за 24 год
$ 0,02121692
Макс. за 24 год

$ 0,01689799
$ 0,02121692
$ 0,03850425
$ 0,00608277
+2,10%

+13,23%

-17,07%

-17,07%

Актуальна ціна AU79 (AU79) становить $0,02056859. За останні 24 години AU79 торгувався між мінімумом у $ 0,01689799 і максимумом у $ 0,02121692, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AU79 становить $ 0,03850425, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00608277.

Що стосується короткострокових результатів, то AU79 змінився на +2,10% за останню годину, +13,23% за 24 години та на -17,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AU79 (AU79)

$ 20,57M
--
$ 20,57M
999,87M
999 871 299,4883341
Поточна ринкова капіталізація AU79 — $ 20,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AU79 — 999,87M, зі загальною пропозицією 999871299.4883341. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,57M.

Історія ціни AU79 (AU79) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AU79 до USD становила $ +0,00240399.
За останні 30 днів зміна ціни AU79 до USD становила $ -0,0034714822.
За останні 60 днів зміна ціни AU79 до USD становила $ +0,0037772796.
За останні 90 днів зміна ціни AU79 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00240399+13,23%
30 днів$ -0,0034714822-16,87%
60 днів$ +0,0037772796+18,36%
90 днів$ 0--

Що таке AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

Ресурс AU79 (AU79)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни AU79 (USD)

Скільки коштуватиме AU79 (AU79) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AU79 (AU79) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AU79.

AU79 до місцевих валют

Токеноміка AU79 (AU79)

Розуміння токеноміки AU79 (AU79) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AU79 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AU79 (AU79)

Скільки сьогодні коштує AU79 (AU79)?
Актуальна ціна AU79 у USD становить 0,02056859 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AU79 до USD?
Поточна ціна AU79 до USD — $ 0,02056859. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AU79?
Ринкова капіталізація AU79 — $ 20,57M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AU79?
Циркуляційна пропозиція AU79 — 999,87M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AU79?
AU79 досяг історичної максимальної ціни у 0,03850425 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AU79?
Історична мінімальна ціна AU79 становила 0,00608277 USD.
Який обсяг торгівлі AU79?
Актуальний обсяг торгівлі AU79 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AU79 цього року?
AU79 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AU79 для поглибленого аналізу.
