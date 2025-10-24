Інформація щодо ціни AU79 (AU79) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01689799 $ 0,01689799 $ 0,01689799 Мін. за 24 год $ 0,02121692 $ 0,02121692 $ 0,02121692 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01689799$ 0,01689799 $ 0,01689799 Макс. за 24 год $ 0,02121692$ 0,02121692 $ 0,02121692 Рекордний максимум $ 0,03850425$ 0,03850425 $ 0,03850425 Найнижча ціна $ 0,00608277$ 0,00608277 $ 0,00608277 Зміна ціни (за 1 год) +2,10% Зміна ціни (1 дн.) +13,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,07%

Актуальна ціна AU79 (AU79) становить $0,02056859. За останні 24 години AU79 торгувався між мінімумом у $ 0,01689799 і максимумом у $ 0,02121692, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AU79 становить $ 0,03850425, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00608277.

Що стосується короткострокових результатів, то AU79 змінився на +2,10% за останню годину, +13,23% за 24 години та на -17,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AU79 (AU79)

Ринкова капіталізація $ 20,57M$ 20,57M $ 20,57M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,57M$ 20,57M $ 20,57M Циркуляційне постачання 999,87M 999,87M 999,87M Загальна пропозиція 999 871 299,4883341 999 871 299,4883341 999 871 299,4883341

Поточна ринкова капіталізація AU79 — $ 20,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AU79 — 999,87M, зі загальною пропозицією 999871299.4883341. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,57M.