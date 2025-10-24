Актуальна ціна Atua AI сьогодні становить 0,00001163 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TUA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TUA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Atua AI сьогодні становить 0,00001163 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TUA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TUA на MEXC вже зараз.

Докладніше про TUA

Інформація про ціну TUA

Whitepaper TUA

Офіційний вебсайт TUA

Токеноміка TUA

Прогноз ціни TUA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Atua AI

Ціна Atua AI (TUA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TUA до USD:

--
----
+18,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Atua AI (TUA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:17:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Atua AI (TUA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0000098
$ 0,0000098$ 0,0000098
Мін. за 24 год
$ 0,00001164
$ 0,00001164$ 0,00001164
Макс. за 24 год

$ 0,0000098
$ 0,0000098$ 0,0000098

$ 0,00001164
$ 0,00001164$ 0,00001164

$ 0,001502
$ 0,001502$ 0,001502

$ 0,00000711
$ 0,00000711$ 0,00000711

+2,58%

+18,18%

+21,90%

+21,90%

Актуальна ціна Atua AI (TUA) становить $0,00001163. За останні 24 години TUA торгувався між мінімумом у $ 0,0000098 і максимумом у $ 0,00001164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TUA становить $ 0,001502, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000711.

Що стосується короткострокових результатів, то TUA змінився на +2,58% за останню годину, +18,18% за 24 години та на +21,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Atua AI (TUA)

$ 58,20K
$ 58,20K$ 58,20K

--
----

$ 58,20K
$ 58,20K$ 58,20K

5,00B
5,00B 5,00B

5 000 000 000,0
5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Atua AI — $ 58,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TUA — 5,00B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,20K.

Історія ціни Atua AI (TUA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atua AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Atua AI до USD становила $ -0,0000029159.
За останні 60 днів зміна ціни Atua AI до USD становила $ -0,0000061965.
За останні 90 днів зміна ціни Atua AI до USD становила $ -0,00002909100348817965.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+18,18%
30 днів$ -0,0000029159-25,07%
60 днів$ -0,0000061965-53,28%
90 днів$ -0,00002909100348817965-71,43%

Що таке Atua AI (TUA)

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Atua AI (USD)

Скільки коштуватиме Atua AI (TUA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Atua AI (TUA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Atua AI.

Перегляньте прогноз ціни Atua AI вже зараз!

TUA до місцевих валют

Токеноміка Atua AI (TUA)

Розуміння токеноміки Atua AI (TUA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TUA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Atua AI (TUA)

Скільки сьогодні коштує Atua AI (TUA)?
Актуальна ціна TUA у USD становить 0,00001163 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TUA до USD?
Поточна ціна TUA до USD — $ 0,00001163. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Atua AI?
Ринкова капіталізація TUA — $ 58,20K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TUA?
Циркуляційна пропозиція TUA — 5,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TUA?
TUA досяг історичної максимальної ціни у 0,001502 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TUA?
Історична мінімальна ціна TUA становила 0,00000711 USD.
Який обсяг торгівлі TUA?
Актуальний обсяг торгівлі TUA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TUA цього року?
TUA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TUA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:17:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Atua AI (TUA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.