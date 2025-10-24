Інформація щодо ціни Atua AI (TUA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0000098 $ 0,0000098 $ 0,0000098 Мін. за 24 год $ 0,00001164 $ 0,00001164 $ 0,00001164 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0000098$ 0,0000098 $ 0,0000098 Макс. за 24 год $ 0,00001164$ 0,00001164 $ 0,00001164 Рекордний максимум $ 0,001502$ 0,001502 $ 0,001502 Найнижча ціна $ 0,00000711$ 0,00000711 $ 0,00000711 Зміна ціни (за 1 год) +2,58% Зміна ціни (1 дн.) +18,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +21,90% Зміна ціни (за 7 дн.) +21,90%

Актуальна ціна Atua AI (TUA) становить $0,00001163. За останні 24 години TUA торгувався між мінімумом у $ 0,0000098 і максимумом у $ 0,00001164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TUA становить $ 0,001502, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000711.

Що стосується короткострокових результатів, то TUA змінився на +2,58% за останню годину, +18,18% за 24 години та на +21,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Atua AI (TUA)

Ринкова капіталізація $ 58,20K$ 58,20K $ 58,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,20K$ 58,20K $ 58,20K Циркуляційне постачання 5,00B 5,00B 5,00B Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Atua AI — $ 58,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TUA — 5,00B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,20K.