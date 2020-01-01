Токеноміка Attention (ATTN) Дізнайтеся ключову інформацію про Attention (ATTN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Attention (ATTN) ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value. Офіційний вебсайт: https://www.attntoken.com/ Купити ATTN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Attention (ATTN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Attention (ATTN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,61M $ 15,61M $ 15,61M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 15,61M $ 15,61M $ 15,61M Історичний максимум: $ 0,02367579 $ 0,02367579 $ 0,02367579 Історичний мінімум: $ 0,01291952 $ 0,01291952 $ 0,01291952 Поточна ціна: $ 0,01560595 $ 0,01560595 $ 0,01560595 Дізнайтеся більше про ціну Attention (ATTN)

Токеноміка Attention (ATTN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Attention (ATTN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATTN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATTN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATTN, досліджуйте ціну токена ATTN в реальному часі!

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