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Поточна ціна Attention Token сьогодні становить 0,00119275 USD. Ринкова капіталізація ATTN становить 601 012 USD. Відстежуйте оновлення цін ATTN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Attention Token сьогодні становить 0,00119275 USD. Ринкова капіталізація ATTN становить 601 012 USD. Відстежуйте оновлення цін ATTN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ATTN

Інформація про ціну ATTN

Що таке ATTN

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Офіційний вебсайт ATTN

Токеноміка ATTN

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Ціна Attention Token (ATTN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ATTN до USD:

$0,00119069
$0,00119069$0,00119069
-2,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Attention Token (ATTN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:08:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Attention Token

Поточна ціна Attention Token (ATTN) сьогодні становить $ 0,00119275, зі зміною 1,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ATTN до USD становить $ 0,00119275 за ATTN.

Attention Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 601 012, з циркуляційною пропозицією у 503,89M ATTN. Протягом останніх 24 годин ATTN торгувався між $ 0,00119271 (мінімум) та $ 0,00122533 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02018926, тоді як історичний мінімум — $ 0,00107225.

У короткостроковій динаміці ATTN змінився на -0,10% за останню годину та на +5,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 475,34.

Ринкова інформація щодо Attention Token (ATTN)

$ 601,01K
$ 601,01K$ 601,01K

$ 475,34
$ 475,34$ 475,34

$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M

503,89M
503,89M 503,89M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Attention Token — $ 601,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 475,34. Циркуляційна пропозиція ATTN — 503,89M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,19M.

Історія ціни Attention Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00119271
$ 0,00119271$ 0,00119271
Мін. за 24 год
$ 0,00122533
$ 0,00122533$ 0,00122533
Макс. за 24 год

$ 0,00119271
$ 0,00119271$ 0,00119271

$ 0,00122533
$ 0,00122533$ 0,00122533

$ 0,02018926
$ 0,02018926$ 0,02018926

$ 0,00107225
$ 0,00107225$ 0,00107225

-0,10%

-1,87%

+5,69%

+5,69%

Історія ціни Attention Token (ATTN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Attention Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Attention Token до USD становила $ +0,0000616155.
За останні 60 днів зміна ціни Attention Token до USD становила $ -0,0010705849.
За останні 90 днів зміна ціни Attention Token до USD становила $ -0,0000000020149574702.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,87%
30 днів$ +0,0000616155+5,17%
60 днів$ -0,0010705849-89,75%
90 днів$ -0,0000000020149574702-0,00%

Прогноз ціни Attention Token

Прогноз ціни Attention Token (ATTN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ATTN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Attention Token (ATTN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Attention Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Attention Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ATTN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Attention Token.

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Ресурс Attention Token (ATTN)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBase NativeEntertainment

Про Attention Token

Яка зараз ціна Attention Token?

Attention Token (ATTN) торгують за ₴0.0525767492161756000000, що відображає зміну ціни на рівні -1.87% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Attention Token у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native, ATTN часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують ATTN сьогодні?

За останні 24 години ATTN зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Attention Token?

Сьогодні в обігу знаходиться 503890158.390581 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг ATTN?

Наразі Attention Token займає ринковий рейтинг №3399 з ринковою капіталізацією ₴26492774.84796657280000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Attention Token за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.87% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Attention Token порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native ATTN демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Attention Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:08:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Attention Token (ATTN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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