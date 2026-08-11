Яка зараз ціна Attention Token?

Attention Token (ATTN) торгують за ₴0.0525767492161756000000, що відображає зміну ціни на рівні -1.87% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Attention Token у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native, ATTN часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують ATTN сьогодні?

За останні 24 години ATTN зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Attention Token?

Сьогодні в обігу знаходиться 503890158.390581 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг ATTN?

Наразі Attention Token займає ринковий рейтинг №3399 з ринковою капіталізацією ₴26492774.84796657280000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Attention Token за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.87% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Attention Token порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native ATTN демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.