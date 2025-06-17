Сьогоднішня ціна Attention (ATTN)

Поточна ціна Attention (ATTN) сьогодні становить 0,01443997 USD з ринковою капіталізацією $ 14,44M USD. Ціна ATTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Attention:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Attention протягом дня — +4,40%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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