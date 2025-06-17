Ціна Attention (ATTN)
Поточна ціна Attention (ATTN) сьогодні становить 0,01443997 USD з ринковою капіталізацією $ 14,44M USD. Ціна ATTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Attention:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Attention протягом дня — +4,40%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Attention до USD становила $ +0,00060915.
За останні 30 днів зміна ціни Attention до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Attention до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Attention до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00060915
|+4,40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Attention: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,22%
+4,40%
-27,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value.
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