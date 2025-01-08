Ціна Attack Wagon (ATK)
Поточна ціна Attack Wagon (ATK) сьогодні становить 0.0001544 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Attack Wagon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 372.92 USD
- зміна ціни Attack Wagon протягом дня — -2.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Attack Wagon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Attack Wagon до USD становила $ -0.0000500917.
За останні 60 днів зміна ціни Attack Wagon до USD становила $ -0.0000416723.
За останні 90 днів зміна ціни Attack Wagon до USD становила $ -0.00003090794187723512.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.59%
|30 днів
|$ -0.0000500917
|-32.44%
|60 днів
|$ -0.0000416723
|-26.98%
|90 днів
|$ -0.00003090794187723512
|-16.67%
Останній аналіз цін Attack Wagon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-2.59%
-2.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Attack Wagon is a blockchain game studio creating unique worlds, packing them full of meaty lore and then smothering them in delicious artwork.
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