Сьогоднішня ціна Attack Wagon (ATK)

Поточна ціна Attack Wagon (ATK) сьогодні становить 0.0001544 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Attack Wagon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 372.92 USD

- зміна ціни Attack Wagon протягом дня — -2.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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