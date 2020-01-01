Токеноміка ATS COIN (ATSCOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про ATS COIN (ATSCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ATS COIN (ATSCOIN) ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Офіційний вебсайт: https://atscoin.io/ Whitepaper: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf Купити ATSCOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ATS COIN (ATSCOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ATS COIN (ATSCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Загальна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Циркуляційна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Історичний максимум: $ 0,01167141 $ 0,01167141 $ 0,01167141 Історичний мінімум: $ 0,00811138 $ 0,00811138 $ 0,00811138 Поточна ціна: $ 0,01028613 $ 0,01028613 $ 0,01028613 Дізнайтеся більше про ціну ATS COIN (ATSCOIN)

Токеноміка ATS COIN (ATSCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ATS COIN (ATSCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATSCOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATSCOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATSCOIN, досліджуйте ціну токена ATSCOIN в реальному часі!

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