Сьогоднішня ціна Atrofarm (ATROFA)

Поточна ціна Atrofarm (ATROFA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.48K USD. Ціна ATROFA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Atrofarm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.95 USD

- зміна ціни Atrofarm протягом дня — -3.54%

- циркуляційна пропозиція – 169.44M USD

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