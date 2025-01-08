Ціна Atrofarm (ATROFA)
Поточна ціна Atrofarm (ATROFA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.48K USD. Ціна ATROFA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Atrofarm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.95 USD
- зміна ціни Atrofarm протягом дня — -3.54%
- циркуляційна пропозиція – 169.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atrofarm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Atrofarm до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Atrofarm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Atrofarm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.54%
|30 днів
|$ 0
|-72.39%
|60 днів
|$ 0
|+258.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Atrofarm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-3.54%
-15.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Atrofarm is a yield farming protocol on PulseChain which aims to support the Atropa ecosystem by encouraging liquidity growth.
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