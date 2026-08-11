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Поточна ціна Atrium Hermes сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ATRIUM становить 21 109 USD. Відстежуйте оновлення цін ATRIUM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Atrium Hermes сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ATRIUM становить 21 109 USD. Відстежуйте оновлення цін ATRIUM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Atrium Hermes (ATRIUM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ATRIUM до USD:

$0,000000211089
$0,000000211089$0,000000211089
-1,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Atrium Hermes (ATRIUM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:08:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Atrium Hermes

Поточна ціна Atrium Hermes (ATRIUM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ATRIUM до USD становить $ 0 за ATRIUM.

Atrium Hermes наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 109, з циркуляційною пропозицією у 100,00B ATRIUM. Протягом останніх 24 годин ATRIUM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ATRIUM змінився на -- за останню годину та на +0,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Atrium Hermes (ATRIUM)

$ 21,11K
$ 21,11K$ 21,11K

--
----

$ 21,11K
$ 21,11K$ 21,11K

100,00B
100,00B 100,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Atrium Hermes — $ 21,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ATRIUM — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,11K.

Історія ціни Atrium Hermes у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,19%

+0,18%

+0,18%

Історія ціни Atrium Hermes (ATRIUM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atrium Hermes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Atrium Hermes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Atrium Hermes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Atrium Hermes до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,19%
30 днів$ 0-1,83%
60 днів$ 0-28,12%
90 днів----

Прогноз ціни Atrium Hermes

Прогноз ціни Atrium Hermes (ATRIUM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ATRIUM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Atrium Hermes (ATRIUM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Atrium Hermes потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Atrium Hermes у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ATRIUM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Atrium Hermes.

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Про Atrium Hermes

Яка зараз ціна Atrium Hermes?

Atrium Hermes торгують за ₴, зміна ціни за останні 24 години становить -0.19%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Atrium Hermes становить ₴, тоді як ATL — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка ATRIUM сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴930490.54638796960000, що розміщує актив на #8671 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Atrium Hermes?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до ATRIUM.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 100000000000.0 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Atrium Hermes?

Atrium Hermes належить до класифікації Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію ATRIUM?

Робота в мережі -- дозволяє ATRIUM використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Atrium Hermes

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:08:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Atrium Hermes (ATRIUM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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DAPPOS

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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