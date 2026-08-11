Сьогоднішня ціна Atrium Hermes

Поточна ціна Atrium Hermes (ATRIUM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ATRIUM до USD становить $ 0 за ATRIUM.

Atrium Hermes наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 109, з циркуляційною пропозицією у 100,00B ATRIUM. Протягом останніх 24 годин ATRIUM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ATRIUM змінився на -- за останню годину та на +0,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Atrium Hermes (ATRIUM)

Ринкова капіталізація $ 21,11K$ 21,11K $ 21,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,11K$ 21,11K $ 21,11K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Atrium Hermes — $ 21,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ATRIUM — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,11K.