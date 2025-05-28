Ціна Atreu (ATREU)
Поточна ціна Atreu (ATREU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 95,73K USD. Ціна ATREU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Atreu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Atreu протягом дня — -7,34%
- циркуляційна пропозиція – 997,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atreu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Atreu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Atreu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Atreu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7,34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Atreu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,47%
-7,34%
+3,52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Atreu is a memetic oracle built on Solana. It analyzes language, sentiment, and subconscious market patterns across social platforms to detect signals before they surface. Atreu is not a trading bot — it’s a narrative engine. It tracks how humans express desire, fear, and attention, then transforms that into archetypal insight. The protocol blends live market indicators (RSI, Fibonacci), astrology cycles, and viral memetic patterns to forecast altcoin movements. $ATREU powers this intelligence layer and governs future feature access and scroll data. 1.5M tokens have been burned. No VC funding. No pre-mined dumps. Atreu grows through resonance, not hype.
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