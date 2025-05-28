Сьогоднішня ціна Atreu (ATREU)

Поточна ціна Atreu (ATREU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 95,73K USD. Ціна ATREU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Atreu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Atreu протягом дня — -7,34%

- циркуляційна пропозиція – 997,97M USD

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