Ціна Atomicals (ATOMARC20)
Поточна ціна Atomicals (ATOMARC20) сьогодні становить 0.629352 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATOMARC20 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Atomicals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.13K USD
- зміна ціни Atomicals протягом дня — -6.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atomicals до USD становила $ -0.0418963758344154.
За останні 30 днів зміна ціни Atomicals до USD становила $ -0.3041275569.
За останні 60 днів зміна ціни Atomicals до USD становила $ -0.2869189964.
За останні 90 днів зміна ціни Atomicals до USD становила $ -0.522233948938185.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0418963758344154
|-6.24%
|30 днів
|$ -0.3041275569
|-48.32%
|60 днів
|$ -0.2869189964
|-45.58%
|90 днів
|$ -0.522233948938185
|-45.34%
Останній аналіз цін Atomicals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.76%
-6.24%
-11.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Leading ARC20 Token
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