Сьогоднішня ціна Atomicals (ATOMARC20)

Поточна ціна Atomicals (ATOMARC20) сьогодні становить 0.629352 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATOMARC20 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Atomicals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.13K USD

- зміна ціни Atomicals протягом дня — -6.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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