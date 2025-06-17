Сьогоднішня ціна atna (ATNA)

Поточна ціна atna (ATNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235,33K USD. Ціна ATNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності atna:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни atna протягом дня — -28,70%

- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD

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