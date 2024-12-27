Ціна Atletico Madrid Fan Token (ATM)
Поточна ціна Atletico Madrid Fan Token (ATM) сьогодні становить 2.14 USD з ринковою капіталізацією $ 12.28M USD. Ціна ATM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Atletico Madrid Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20M USD
- зміна ціни Atletico Madrid Fan Token протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 5.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atletico Madrid Fan Token до USD становила $ +0.00248452.
За останні 30 днів зміна ціни Atletico Madrid Fan Token до USD становила $ +0.0773164880.
За останні 60 днів зміна ціни Atletico Madrid Fan Token до USD становила $ +0.3208876500.
За останні 90 днів зміна ціни Atletico Madrid Fan Token до USD становила $ +0.3340180587141502.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00248452
|+0.12%
|30 днів
|$ +0.0773164880
|+3.61%
|60 днів
|$ +0.3208876500
|+14.99%
|90 днів
|$ +0.3340180587141502
|+18.50%
Останній аналіз цін Atletico Madrid Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.15%
+0.12%
+3.42%
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