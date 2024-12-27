Сьогоднішня ціна Atletico Madrid Fan Token (ATM)

Поточна ціна Atletico Madrid Fan Token (ATM) сьогодні становить 2.14 USD з ринковою капіталізацією $ 12.28M USD. Ціна ATM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Atletico Madrid Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20M USD

- зміна ціни Atletico Madrid Fan Token протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 5.74M USD

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