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Ціна Atletico Madrid Fan Token (ATM)

USD

Графік ціни Atletico Madrid Fan Token (ATM) в реальному часі

$2.14
$2.14$2.14
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Atletico Madrid Fan Token (ATM)

Поточна ціна Atletico Madrid Fan Token (ATM) сьогодні становить 2.14 USD з ринковою капіталізацією $ 12.28M USD. Ціна ATM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Atletico Madrid Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.20M USD
- зміна ціни Atletico Madrid Fan Token протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 5.74M USD

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Цінові показники Atletico Madrid Fan Token (ATM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atletico Madrid Fan Token до USD становила $ +0.00248452.
За останні 30 днів зміна ціни Atletico Madrid Fan Token до USD становила $ +0.0773164880.
За останні 60 днів зміна ціни Atletico Madrid Fan Token до USD становила $ +0.3208876500.
За останні 90 днів зміна ціни Atletico Madrid Fan Token до USD становила $ +0.3340180587141502.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00248452+0.12%
30 днів$ +0.0773164880+3.61%
60 днів$ +0.3208876500+14.99%
90 днів$ +0.3340180587141502+18.50%

Аналіз цін Atletico Madrid Fan Token (ATM)

Останній аналіз цін Atletico Madrid Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

$ 58.46
$ 58.46$ 58.46

+1.15%

+0.12%

+3.42%

Ринкова інформація Atletico Madrid Fan Token (ATM)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 12.28M
$ 12.28M$ 12.28M

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

5.74M
5.74M 5.74M

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Ресурс Atletico Madrid Fan Token (ATM)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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