Токеноміка Atlas USV (USV) Дізнайтеся ключову інформацію про Atlas USV (USV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Atlas USV (USV) Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers. Офіційний вебсайт: https://www.atlasusv.com Whitepaper: https://docs.atlasusv.com/introduction/ Купити USV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Atlas USV (USV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Atlas USV (USV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 820.58K $ 820.58K $ 820.58K Загальна пропозиція: $ 284.50K $ 284.50K $ 284.50K Циркуляційна пропозиція: $ 105.48K $ 105.48K $ 105.48K FDV (повністю розведена вартість): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Історичний максимум: $ 1,138.47 $ 1,138.47 $ 1,138.47 Історичний мінімум: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Поточна ціна: $ 7.78 $ 7.78 $ 7.78 Дізнайтеся більше про ціну Atlas USV (USV)

Токеноміка Atlas USV (USV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Atlas USV (USV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USV, досліджуйте ціну токена USV в реальному часі!

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