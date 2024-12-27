Сьогоднішня ціна Atlas USV (USV)

Поточна ціна Atlas USV (USV) сьогодні становить 14.54 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна USV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Atlas USV:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.66 USD

- зміна ціни Atlas USV протягом дня — -4.06%

- циркуляційна пропозиція – 105.48K USD

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