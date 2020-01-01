Токеноміка Atlantis AQUA Token (AQUA) Дізнайтеся ключову інформацію про Atlantis AQUA Token (AQUA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Atlantis AQUA Token (AQUA) Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Офіційний вебсайт: https://www.atlantisprotocol.so/ Купити AQUA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Atlantis AQUA Token (AQUA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Atlantis AQUA Token (AQUA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 643,77K $ 643,77K $ 643,77K Загальна пропозиція: $ 2,41M $ 2,41M $ 2,41M Циркуляційна пропозиція: $ 1,55M $ 1,55M $ 1,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 998,77K $ 998,77K $ 998,77K Історичний максимум: $ 0,680278 $ 0,680278 $ 0,680278 Історичний мінімум: $ 0,354298 $ 0,354298 $ 0,354298 Поточна ціна: $ 0,414531 $ 0,414531 $ 0,414531 Дізнайтеся більше про ціну Atlantis AQUA Token (AQUA)

Токеноміка Atlantis AQUA Token (AQUA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Atlantis AQUA Token (AQUA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AQUA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AQUA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AQUA, досліджуйте ціну токена AQUA в реальному часі!

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