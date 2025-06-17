Сьогоднішня ціна Atlantis AQUA Token (AQUA)

Поточна ціна Atlantis AQUA Token (AQUA) сьогодні становить 0.524258 USD з ринковою капіталізацією $ 819.74K USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Atlantis AQUA Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Atlantis AQUA Token протягом дня — +6.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.56M USD

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