Ціна Atlantis AQUA Token (AQUA)
Поточна ціна Atlantis AQUA Token (AQUA) сьогодні становить 0.524258 USD з ринковою капіталізацією $ 819.74K USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Atlantis AQUA Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Atlantis AQUA Token протягом дня — +6.00%
- циркуляційна пропозиція – 1.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atlantis AQUA Token до USD становила $ +0.02965739.
За останні 30 днів зміна ціни Atlantis AQUA Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Atlantis AQUA Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Atlantis AQUA Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02965739
|+6.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Atlantis AQUA Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6.00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.
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