Сьогоднішня ціна Athledium

Поточна ціна Athledium (AEM) сьогодні становить $ 0.01510709, зі зміною 0.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AEM до USD становить $ 0.01510709 за AEM.

Athledium наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 45,323, з циркуляційною пропозицією у 3.00M AEM. Протягом останніх 24 годин AEM торгувався між $ 0.01497459 (мінімум) та $ 0.01511125 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01529097, тоді як історичний мінімум — $ 0.01299746.

У короткостроковій динаміці AEM змінився на +0.40% за останню годину та на +10.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.14M.

Ринкова інформація щодо Athledium (AEM)

Ринкова капіталізація $ 45.32K$ 45.32K $ 45.32K Обсяг (за 24 год) $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.11M$ 15.11M $ 15.11M Циркуляційне постачання 3.00M 3.00M 3.00M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Athledium — $ 45.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.14M. Циркуляційна пропозиція AEM — 3.00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.11M.