Ціна Atheneum (AEM)
Поточна ціна Atheneum (AEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Atheneum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92 USD
- зміна ціни Atheneum протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atheneum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Atheneum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Atheneum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Atheneum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-48.07%
|60 днів
|$ 0
|-68.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Atheneum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Through the power of blockchain, Atheneum has formed the world’s first Decentralized Autonomous Learning Organization (DALO), a free-market, educational ecosystem governed by a decentralized body. This model is fundamentally designed to provide accountability, proof-of-learning, and affordable education to peoples across the globe.
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