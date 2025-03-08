Сьогоднішня ціна Athene Network (ATN)

Поточна ціна Athene Network (ATN) сьогодні становить 0.154485 USD з ринковою капіталізацією $ 702.32K USD. Ціна ATN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Athene Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.19K USD

- зміна ціни Athene Network протягом дня — +27.41%

- циркуляційна пропозиція – 4.53M USD

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