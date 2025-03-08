Ціна Athene Network (ATN)
Поточна ціна Athene Network (ATN) сьогодні становить 0.154485 USD з ринковою капіталізацією $ 702.32K USD. Ціна ATN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Athene Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.19K USD
- зміна ціни Athene Network протягом дня — +27.41%
- циркуляційна пропозиція – 4.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Athene Network до USD становила $ +0.03323689.
За останні 30 днів зміна ціни Athene Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Athene Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Athene Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03323689
|+27.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Athene Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.29%
+27.41%
-2.64%
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