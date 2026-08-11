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Поточна ціна AthenaX9 сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AIX9 становить 26 377 USD. Відстежуйте оновлення цін AIX9 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна AthenaX9 сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AIX9 становить 26 377 USD. Відстежуйте оновлення цін AIX9 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AIX9

Інформація про ціну AIX9

Що таке AIX9

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Офіційний вебсайт AIX9

Токеноміка AIX9

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Ціна AthenaX9 (AIX9)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AIX9 до USD:

$0,00005689
$0,00005689$0,00005689
-3,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни AthenaX9 (AIX9) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:07:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна AthenaX9

Поточна ціна AthenaX9 (AIX9) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIX9 до USD становить $ 0 за AIX9.

AthenaX9 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 377, з циркуляційною пропозицією у 418,78M AIX9. Протягом останніх 24 годин AIX9 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00499035, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AIX9 змінився на +0,00% за останню годину та на -1,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AthenaX9 (AIX9)

$ 26,38K
$ 26,38K$ 26,38K

--
----

$ 56,89K
$ 56,89K$ 56,89K

418,78M
418,78M 418,78M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AthenaX9 — $ 26,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIX9 — 418,78M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,89K.

Історія ціни AthenaX9 у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00499035
$ 0,00499035$ 0,00499035

$ 0
$ 0$ 0

+0,00%

-0,13%

-1,66%

-1,66%

Історія ціни AthenaX9 (AIX9) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AthenaX9 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AthenaX9 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AthenaX9 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AthenaX9 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,13%
30 днів$ 0-35,82%
60 днів$ 0-66,15%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни AthenaX9

Прогноз ціни AthenaX9 (AIX9) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AIX9 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни AthenaX9 (AIX9) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна AthenaX9 потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне AthenaX9 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AIX9 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни AthenaX9.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Про AthenaX9

Чим унікальний AthenaX9?

AthenaX9 пропонує цілодобове відстеження ринків на 18+ найбільших EVM-блокчейнах, платформах соціальних мереж та ринкових рухах. Його ключові можливості включають реальне відстеження переміщень розумних коштів, аналіз настроїв із використанням штучного інтелекту, автоматизоване відстеження стратегій трейдерів з високою ефективністю, реальне перекладення та аналіз контенту провідних криптоінфлюенсерів, глибокий аналіз протоколів DeFi з інтегрованими перевірками безпеки смарт-контрактів, а також можливість автономної публікації дописів чи твітів у облікових записах X/Twitter.

Про що йде мова в AthenaX9?

AthenaX9 — це передовий AI-ринковий агент, створений для покращення ваших торгів у швидко розвиваючому секторі блокчейну. Він надає легкий у навігації AI-чат-інтерфейс, який збирає, сортуючи та обробляє складні дані про блокчейн у дієві інсайти, допомагаючи користувачам бути в курсі останніх тенденцій, проектів DeFi, Dapps та токенів.

Для чого можна використати AthenaX9?

AthenaX9 можна використати для отримання цінних інсайтів про майбутні проекти, ринкові рухи та опції DeFi. Він наділяє трейдерів реальними інтелектуальними даними, допомагаючи їм максимально ефективно вести торгівлю та залишатися на крок попереду у динамічному ринку блокчейну.

Які торговельні права зараз має AthenaX9?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -0.13% за останні 24 години.

Чи привертає AIX9 увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents.

Наскільки ліквідний ринок AthenaX9?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо AIX9?

З кількістю токенів 418776404.2875 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як AthenaX9 порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.2199760054084610400000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують AthenaX9 сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність AthenaX9.

Люди також запитують: Інші запитання про AthenaX9

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:07:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AthenaX9 (AIX9)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

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$0,51459$0,51459

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-12,73%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

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$0,80762
$0,80762$0,80762

+83,01%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,027920
$0,027920$0,027920

+87,42%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,0398
$3,0398$3,0398

+68,77%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00860
$0,00860$0,00860

+43,57%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51459
$0,51459$0,51459

+34,75%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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