Сьогоднішня ціна Athena DexFi (ATHX)

Поточна ціна Athena DexFi (ATHX) сьогодні становить 0.066633 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATHX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Athena DexFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.88 USD

- зміна ціни Athena DexFi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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