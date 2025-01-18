Ціна Athena DexFi (ATHX)
Поточна ціна Athena DexFi (ATHX) сьогодні становить 0.066633 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATHX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Athena DexFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.88 USD
- зміна ціни Athena DexFi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ATHX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ATHX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Athena DexFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Athena DexFi до USD становила $ +0.0644888100.
За останні 60 днів зміна ціни Athena DexFi до USD становила $ +0.0560539517.
За останні 90 днів зміна ціни Athena DexFi до USD становила $ +0.0274582227887193.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0644888100
|+96.78%
|60 днів
|$ +0.0560539517
|+84.12%
|90 днів
|$ +0.0274582227887193
|+70.09%
Останній аналіз цін Athena DexFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+146.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Athena DexFi emerges as an investment platform dedicated to less experienced investors in the world of cryptocurrencies and investments. Its distinctive feature lies in the opportunity to participate in investments, presales, or trading contracts managed entirely by third parties. Designed for investment funds or traders who securely manage their clients' funds, the platform ensures that managers do not have complete control, preventing movements outside the platform and unspecified purchases. Users can participate using USDT BEP20, avoiding the need to create wallets on other chains or personally sell tokens, and they will receive returns already converted into USDT BEP20 without further action required. On Athena DexFi, fees are solely based on user earnings, with no charges for participation or in case of no profit, with a percentage of profits allocated to the manager and the platform. This system promotes the advancement of only the best managers, incentivizing them to continuously improve. Fees increase based on the level achieved, which can be enhanced by locking ATH, the platform's native token. In addition to presales, users can access decentralized trading contracts that allow them to follow their favorite traders, similar to copytrading. Among the advanced features of these contracts are limit orders, stop loss, stop market, and lending. Every user has the opportunity to open their own contract, and every manager has a trackable history on the blockchain. On Athena, one cannot claim to be skilled unless they truly are.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ATHX до AUD
A$0.10727913
|1 ATHX до GBP
￡0.05463906
|1 ATHX до EUR
€0.06463401
|1 ATHX до USD
$0.066633
|1 ATHX до MYR
RM0.2998485
|1 ATHX до TRY
₺2.36080719
|1 ATHX до JPY
¥10.41607056
|1 ATHX до RUB
₽6.82921617
|1 ATHX до INR
₹5.76908514
|1 ATHX до IDR
Rp1,092.34408752
|1 ATHX до PHP
₱3.90136215
|1 ATHX до EGP
￡E.3.3583032
|1 ATHX до BRL
R$0.4064613
|1 ATHX до CAD
C$0.09595152
|1 ATHX до BDT
৳8.0959095
|1 ATHX до NGN
₦103.78955979
|1 ATHX до UAH
₴2.80591563
|1 ATHX до VES
Bs3.598182
|1 ATHX до PKR
Rs18.57594774
|1 ATHX до KZT
₸35.36746374
|1 ATHX до THB
฿2.29150887
|1 ATHX до TWD
NT$2.19155937
|1 ATHX до CHF
Fr0.06063603
|1 ATHX до HKD
HK$0.51840474
|1 ATHX до MAD
.د.م0.66899532