Токеноміка Athena by Virtuals (ATHENA) Дізнайтеся ключову інформацію про Athena by Virtuals (ATHENA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Athena by Virtuals (ATHENA) Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Офіційний вебсайт: https://0xathena.ai/ Whitepaper: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Купити ATHENA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Athena by Virtuals (ATHENA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Athena by Virtuals (ATHENA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 780,90M $ 780,90M $ 780,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,70M $ 1,70M $ 1,70M Історичний максимум: $ 0,00624125 $ 0,00624125 $ 0,00624125 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00169753 $ 0,00169753 $ 0,00169753 Дізнайтеся більше про ціну Athena by Virtuals (ATHENA)

Токеноміка Athena by Virtuals (ATHENA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Athena by Virtuals (ATHENA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATHENA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATHENA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATHENA, досліджуйте ціну токена ATHENA в реальному часі!

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