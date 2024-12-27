Сьогоднішня ціна Athena by Virtuals (ATHENA)

Поточна ціна Athena by Virtuals (ATHENA) сьогодні становить 0.00168151 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна ATHENA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Athena by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.31K USD

- зміна ціни Athena by Virtuals протягом дня — +107.17%

- циркуляційна пропозиція – 765.03M USD

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