Ціна Athena by Virtuals (ATHENA)
Поточна ціна Athena by Virtuals (ATHENA) сьогодні становить 0.00168151 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна ATHENA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Athena by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.31K USD
- зміна ціни Athena by Virtuals протягом дня — +107.17%
- циркуляційна пропозиція – 765.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Athena by Virtuals до USD становила $ +0.00086986.
За останні 30 днів зміна ціни Athena by Virtuals до USD становила $ +0.0012810511.
За останні 60 днів зміна ціни Athena by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Athena by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00086986
|+107.17%
|30 днів
|$ +0.0012810511
|+76.18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Athena by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.59%
+107.17%
+198.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.
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