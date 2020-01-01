Токеноміка ATHCAT (ATHCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про ATHCAT (ATHCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ATHCAT (ATHCAT) ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together! Офіційний вебсайт: https://athcat.com/ Купити ATHCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ATHCAT (ATHCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ATHCAT (ATHCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,23K $ 15,23K $ 15,23K Загальна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Циркуляційна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,23K $ 15,23K $ 15,23K Історичний максимум: $ 0,00156977 $ 0,00156977 $ 0,00156977 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ATHCAT (ATHCAT)

Токеноміка ATHCAT (ATHCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ATHCAT (ATHCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATHCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATHCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATHCAT, досліджуйте ціну токена ATHCAT в реальному часі!

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