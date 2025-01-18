Ціна Atem Network (ATEM)
Поточна ціна Atem Network (ATEM) сьогодні становить 0.00029982 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Atem Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.37 USD
- зміна ціни Atem Network протягом дня — +3.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Atem Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Atem Network до USD становила $ -0.0000187063.
За останні 60 днів зміна ціни Atem Network до USD становила $ -0.0000195507.
За останні 90 днів зміна ціни Atem Network до USD становила $ +0.00004985165979240994.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.40%
|30 днів
|$ -0.0000187063
|-6.23%
|60 днів
|$ -0.0000195507
|-6.52%
|90 днів
|$ +0.00004985165979240994
|+19.94%
Останній аналіз цін Atem Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+3.40%
-3.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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