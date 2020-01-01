Токеноміка ATEHUN (ATEHUN) Дізнайтеся ключову інформацію про ATEHUN (ATEHUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ATEHUN (ATEHUN) $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Офіційний вебсайт: https://x.com/crypto_adair Купити ATEHUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ATEHUN (ATEHUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ATEHUN (ATEHUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 713,52K $ 713,52K $ 713,52K Загальна пропозиція: $ 907,81K $ 907,81K $ 907,81K Циркуляційна пропозиція: $ 907,81K $ 907,81K $ 907,81K FDV (повністю розведена вартість): $ 713,52K $ 713,52K $ 713,52K Історичний максимум: $ 14,82 $ 14,82 $ 14,82 Історичний мінімум: $ 0,557392 $ 0,557392 $ 0,557392 Поточна ціна: $ 0,785976 $ 0,785976 $ 0,785976 Дізнайтеся більше про ціну ATEHUN (ATEHUN)

Токеноміка ATEHUN (ATEHUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ATEHUN (ATEHUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATEHUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATEHUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATEHUN, досліджуйте ціну токена ATEHUN в реальному часі!

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