Ціна ATEHUN (ATEHUN)
Поточна ціна ATEHUN (ATEHUN) сьогодні становить 4.73 USD з ринковою капіталізацією $ 4.19M USD. Ціна ATEHUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ATEHUN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.03K USD
- зміна ціни ATEHUN протягом дня — -7.01%
- циркуляційна пропозиція – 907.81K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ATEHUN до USD становила $ -0.357013786521608.
За останні 30 днів зміна ціни ATEHUN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ATEHUN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ATEHUN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.357013786521608
|-7.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ATEHUN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.96%
-7.01%
-6.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.
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|1 ATEHUN до RUB
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Rp76,290.3119
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|1 ATEHUN до BRL
R$28.8057
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NT$154.9548
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Fr4.257
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