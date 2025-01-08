Сьогоднішня ціна ATEHUN (ATEHUN)

Поточна ціна ATEHUN (ATEHUN) сьогодні становить 4.73 USD з ринковою капіталізацією $ 4.19M USD. Ціна ATEHUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ATEHUN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.03K USD

- зміна ціни ATEHUN протягом дня — -7.01%

- циркуляційна пропозиція – 907.81K USD

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