Сьогоднішня ціна ATB (ATB)

Поточна ціна ATB (ATB) сьогодні становить 0.055256 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ATB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13 USD

- зміна ціни ATB протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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